Минск принял решение о выдаче лицензии на начало физического пуска 2-го энергоблока БелАЭС

МИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Белоруссия приняла решение о выдаче лицензии на начало физического пуска второго энергоблока БелАЭС . Об этом сообщил во вторник Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Белоруссии (Госатомнадзор).

"Коллегией Министерства по чрезвычайным ситуациям на основании представленных Госатомнадзором материалов принято решение о выдаче лицензии ГП "Белорусская АЭС" на начало физического пуска энергоблока №2", - говорится в сообщении ведомства.

В новость внесена правка (18:45 мск) - передается с уточнением, что речь идет о втором энергоблоке.​​