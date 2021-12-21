Госдума уточнила порядок рассмотрения годового отчета ЦБ и основных направлений ДКП

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла постановление о внесении поправок в собственный регламент, согласно которым уточняется порядок рассмотрения нижней палатой парламента годового отчета Банка России и основных направлений единой денежно-кредитной политики (ДКП).

Согласно постановлению, Банк России ежегодно не позднее 15 мая года, следующего за отчетным, представляет в Госдуму свой годовой отчет. Годовой отчет ЦБ будет предварительно рассматриваться на совместном заседании комитета по финансовому рынку, комитета по бюджету и налогам, комитета по экономической политике и комитета по контролю (сейчас он рассматривается на заседаниях (совместных или раздельных) комитета по финрынку и комитета по бюджету и налогам). Комитет по финрынку вносит проект постановления Госдумы по данному вопросу на рассмотрение палаты.

Банк России ежегодно не позднее срока внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (сейчас этот срок обозначен как "не позднее 26 августа") представляет в в нижнюю палата парламента проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на предстоящий год и не позднее 1 декабря - основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на предстоящий год.

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики предварительно рассматриваются на совместном заседании комитета по финансовому рынку, комитета по бюджету и налогам и комитета по экономической политике (сейчас это происходит на совместном заседании комитета по финрынку и комитета по бюджету и налогам). Комитет по финансовому рынку вносит проект постановления Госдумы по данному вопросу на рассмотрение палаты.