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В "Газпроме" заявили, что цены на газ в 2022-2024 годах будут постепенно снижаться

Однако стоимость останется выше "доковидных" уровней, считает заместитель председателя правления холдинга Фамил Садыгов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "Газпром" ожидает, что в ближайшие два года стоимость газа будет постепенно снижаться, но останется выше "доковидных" уровней, сообщил в интервью журналу "Газпром" заместитель председателя правления холдинга Фамил Садыгов.

"К настоящему времени мы располагаем консенсус-прогнозом, сделанным многими аналитиками: в 2022-2024 годах цены на газ на мировых рынках будут постепенно снижаться с текущих рекордных отметок, однако останутся значительно более высокими в сравнении с "доковидными" уровнями", - сказал он.

По словам замглавы "Газпрома", фактический показатель средней цены экспорта газа в 2021 году превысит $280 за тыс. куб. м.

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