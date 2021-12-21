В Минобрнауки сообщили, что издательство "Наука" смогло избежать банкротства

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ при поддержке правительства предотвратило банкротство старейшего действующего научного издательства страны "Наука", созданного в XVIII веке. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе министерства.

Начиная с 2015 года финансово-хозяйственная деятельность издательства "Наука" значительно ухудшилась, в том числе в связи с увеличением расходов на содержание персонала, расходов по НДФЛ и социальным отчислениям во внебюджетные фонды и т. п. В результате издательством накоплена задолженность более 890 млн рублей, из которых более 800 млн рублей - перед бюджетной системой Российской Федерации.

"Минобрнауки России спасло от банкротства старейшее научное издательство страны. <…> Для урегулирования вопросов по сохранению издательства "Наука" Минобрнауки России и правительством РФ был предпринят ряд консолидированных мер. Так, в течение 2021 года Минобрнауки России достигнута договоренность по спорным вопросам с ФНС России для подписания мирового соглашения, погашены задолженности издательства перед иными (внешними) кредиторами. Для реализации мирового соглашения 13 декабря 2021 года правительство РФ приняло постановление о передаче в залог ФНС России здания издательства "Наука" по адресу: Москва, ул. Профсоюзная, д. 90", - говорится в сообщении.

На заседании в Арбитражном суде города Москвы 21 декабря Федеральная налоговая служба России и ФГУП "Издательство "Наука" пришли к мировому соглашению, которое урегулировало порядок и сроки исполнения обязательств по платежам, что в свою очередь стало основанием для прекращения производства дела о банкротстве. По условиям соглашения издательство "Наука" должно погасить всю сумму задолженности перед ФНС России в размере 834,8 млн рублей в течение 36 календарных месяцев.

Издательство владеет значительным имущественным комплексом, расположенным в Москве, Московской области, Новосибирске и Санкт-Петербурге, часть из которого имеет высокую историко-культурную ценность и уникальное производственно-технологическое оборудование.

При этом ряд объектов, не используемых издательством в производственной деятельности, будет вовлечено в хозяйственный оборот в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" с учетом применения механизма, предусматривающего предоставление издательству компенсации. Полученная издательством компенсация будет использована для погашения заложенности в соответствии с условиями мирового соглашения.