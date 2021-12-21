"Газпром" поставляет газ Европе согласно заявкам потребителей в соответствии с договорами

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "Газпром" поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами, сообщили ТАСС в компании.

"Газпром" осуществляет поставки газа согласно заявкам потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами", - сообщили в холдинге.

Накануне "Газпром" вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на 21 декабря. В результате утром 21 декабря физический поток газа по газопроводу пошел в реверсном направлении из Германии в Польшу.