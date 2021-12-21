Решетников сообщил, что товарооборот между Россией и Францией вырос на 68% с начала года

ПАРИЖ, 21 декабря. /ТАСС/. Россия и Франция успешно развивают сотрудничество в широком спектре отраслей и за первые 10 месяцев с начала года товарооборот между странами вырос на 68% по сравнению аналогичным периодом 2020 года. Об этом заявил во вторник министр экономического развития РФ Максим Решетников на пресс-конференции в Париже после участия в пленарном заседании Российско-Французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК).

"Наше сотрудничество носит очень интенсивный характер", - заявил он, отвечая на вопрос ТАСС. "С начала года [товарооборот] между Россией и Францией вырос на 68%. Это связано не только с увеличением товарооборота, связанного с экспортом энергоресурсов - там особая ценовая ситуация, - но и, например, у нас очень активно растет несырьевой энергетический экспорт, который по результатам первых 10 месяцев на 2/3 также растет", - сообщил Решетников.

Министр отметил, что Россия со своей стороны импортирует из Франции не только традиционные группы товаров, но и получает инвестиции и технологическое оборудование. По его словам, растут как инвестиции из Франции в Россию, так и из России во Францию. "Франция - основной инвестор и крупнейший зарубежный работодатель в России", - добавил он.

Программа визита

Одной из тем беседы на встрече Решетникова с министром экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэром стало сотрудничество в сфере атомной промышленности. По его словам, в этой сфере уже налажено достаточно интенсивное взаимодействие и Росатом сотрудничает как с EDF, так и с компаниями, участвующими в производстве энергблоков. "Росатом и французский бизнес плотно взаимодействуют в зарубежных проектах", - отметил он.

Также на встрече обсуждались вопросы, связанные с климатическими проектами и низкоуглеродной повесткой. При этом французский бизнес "активно инвестирует в такие проекты в РФ", один из них связан с производством водорода. "Кроме того Total традиционно инвестирует проекты поставок сжиженного природного газа, в частности "Арктик-СПГ-2", - добавил он.

Решетников сообщил, что затрагивалась проблема ужесточения доступа по ряду продукции на европейские рынки. "Мы воспользовались тем, что Франция будет председательствовать в ЕС в ближайшие полгода, поэтому поставили перед французскими коллегами ряд вопросов. Ну и французская сторона тоже перед нами поставила ряд вопросов, в том числе касающихся поставок авиатехники в Россию", - добавил он.