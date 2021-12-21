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"Газпром" вновь не забронировал мощности прокачки по газопроводу Ямал - Европа

На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки, однако они остались невостребованными
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "Газпром" вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на среду. Это следует из данных платформы GSA Platform.

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На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки, однако они остались невостребованными.

"Газпром" начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу Ямал - Европа с пятницы - на аукционе "на день вперед" "Газпром" тогда также не бронировал мощности, но на внутридневных торгах заказал прокачку в объеме 26,8 млн куб. м против 31,4 млн куб. м в предыдущие дни. Затем мощности прокачки последовательно снизились до 5,2 млн куб. м в субботу, 4,2 млн куб. м в воскресенье и 3,8 млн куб. м в понедельник. Вчера же "Газпром" и вовсе не забронировал мощности для транзита на вторник, в результате чего утром 21 декабря физический поток газа по газопроводу пошел в реверсном направлении из Германии в Польшу.

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