Стоимость создания экотехнопарка в Мирном выросла в 2,6 раза

КИРОВ, 21 декабря. /ТАСС/. Предельная стоимость создания экотехнопарка на базе объекта по уничтожению химоружия "Марадыковский" в Кировской области выросла в 2,6 раза - до 13 млрд рублей. Решается вопрос о финансировании работ, сообщил во вторник и.о. первого заместителя генерального директора по реализации экологических проектов Федерального экологического оператора Артем Поляков на пленарном заседании Общественной палаты Кировской области.

Ранее власти региона сообщали, что строительство экотехнопарка "Мирный" на базе объекта "Марадыковский", где 11 сентября 2015 года завершилось уничтожение запасов химоружия, начнется в Кировской области в середине 2021 года, однако работы пока не начаты. Стоимость работ оценивалась в 5,1 млрд рублей.

"Мы находимся в режиме готовности проводить конкурсные процедуры <...> для заключения договоров по строительству. В связи с увеличением предельной стоимости данного ПТК (производственно-технического комплекса) "Марадыковский" до 13,15 млрд рублей <...> решается вопрос [о выделении средств] в правительстве России. На данный момент мы ожидаем положительное решение по выделению средств", - сказал Поляков.

Он рассказал, что в Кировской области создали филиал, в феврале начнется процесс заключения трудовых договоров с персоналом, который готов работать на новом объекте. Всего на объект могут принять около 300 человек. "Есть понимание, что 240 человек готовы трудоустроиться", - сказал Поляков.

Об объекте "Марадыковский"

По данным регионального правительства, свою историю объект "Марадыковский" ведет с 1941 года, когда он представлял собой авиационный склад боеприпасов. 1 февраля 2005 года объект переформировали в объект по хранению и уничтожению химического оружия. 11 сентября 2015 года "Марадыковский" завершил уничтожение находящихся на хранении запасов химоружия.

О создании экотехнопарков в России

Всего в России до конца 2024 года предполагается ввести в строй семь ЭТП для переработки отходов I и II классов опасности. Четыре из этих экотехнопарков создаются на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия - в Саратовской (ЭТП "Михайловский"), Кировской (ЭТП "Мирный"), Курганской (ЭТП "Щучье") областях и Удмуртской Республике (ЭТП "Камбарка"). Росатом уже приступил к строительству первых двух экотехнопарков - в Саратовской и Курганской областях. Еще три будут строиться с нуля - "Восток" (Усолье-Сибирское, Иркутская область), "Центр" (Дзержинск, Нижегородская область) и "Западная Сибирь" (Северск, Томская область).

Проектная предельная мощность каждого ЭТП составит 50 тыс. т отходов I и II классов. По классификации Росприроднадзора, это свинец-содержащие отходы (автомобильные и промышленные свинцово-кислотные аккумуляторы, отходы электрического кабеля), ртуть-содержащие отходы (люминесцентные лампы, термометры и другие приборы, содержащие ртуть), отходы химических источников тока (батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы), органические горючие отходы (в основном отходы химического и нефтехимического производства), водные неорганические отходы (отработанные растворы кислот, щелочей, гальваношламы).