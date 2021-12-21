Решетников огласил в Париже предложения России о взаимном признании углеродных единиц

ПАРИЖ, 21 декабря. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Решетников огласил российские предложения о взаимном признании углеродных единиц на встрече с французским коллегой Брюно Ле Мэром в Париже во вторник.

"Мы готовы к такому диалогу. Это в числе наших предложений было озвучено французской стороне. Нам кажется, взаимное признание углеродных единиц - это необходимый путь и необходимый механизм реализации Парижского соглашения, в том числе договоренностей по шестой статье, которые были достигнуты в Глазго", - сказал он журналистам на пресс-конференции после участия в пленарном заседании Российско-Французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам.

Министр выразил надежду, что диалог продолжится на экспертном уровне, однако отметил, что этот процесс может занять несколько лет. Он подчернул важность достижения договоренности о конкретной системе верификации и валидации климатических проектов, о единой системе органов, которые будут их удостоверять. "Определенная работа уже проделана, ряд ключевых развилок мы прошли в Глазго. Они отражены в итоговых документах, в том числе и параметры климатических проектов, лесоклиматических проектов", - добавил он.

Об углеродных единицах

Под углеродными единицами подразумевается верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной одной тонне углекислого газа. Также эти дединицы могут использоваться для подтверждения происхождения электрической энергии.

В этом году был принят федеральный закон "Об ограничении выбросов парниковых газов", устанавливающий рамки углеродной отчетности для крупных предприятий, который определяет правовую основу реализации климатических проектов в России. К июлю 2022 года должны быть разработаны нормативные правовые документы по реализации на территории РФ климатических проектов. Сахалинская область была выбрана в качестве пилотного региона для создания системы торговли углеродными единицами, а также системы выбросов и поглощения парниковых газов.

В октябре Минэкономразвития России подготовило проект постановления правительства РФ, регламентирующий порядок создания и ведения реестра углеродных единиц. Согласно проекту, создание и ведение реестра углеродных единиц будет осуществляться оператором за счет собственных средств и ресурсов и не потребует дополнительной нагрузки на бюджет. Действующий оператор реестра сможет регистрировать климатические проекты и взаимодействовать с их исполнителями, а также проводить операции с углеродными единицами. К таким операциям будут относиться "выпуск в обращение углеродных единиц, в результате реализации климатического проекта (зачисление на счет); передача углеродных единиц; зачет (аннулирование) углеродных единиц". В свою очередь управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич сообщил, что у Мосбиржи имеются все необходимые технологии для организации торгов углеводородными единицами, расчетов и учета прав по ним.