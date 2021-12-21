В МИД РФ заявили, что экономический урон от пандемии уже превзошел крупнейшие кризисы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Экономический ущерб от пандемии коронавируса уже превзошел крупнейшие кризисы прошлого столетия. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на специальной сессии ассоциации "Национальная сеть Глобального договора".

"В центре внимания дискуссии сегодня неизбежно окажутся проблемы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, - говорится в тексте выступления, распространенном на сайте МИД РФ. - Суммарный экономический урон от пандемии, по оценкам ООН, уже превзошел крупнейшие кризисы прошлого столетия. Преодолеть такие масштабные последствия можно только коллективными усилиями всего мирового сообщества и, в частности, путем укрепления механизмов государственно-частного партнерства".

Всемирная организация, по его словам, в силу своего универсального характера является оптимальной площадкой для международного диалога по поиску наиболее эффективных путей вывода мировой экономики на рельсы развития. "Однако выстраивать такой диалог необходимо с опорой на принципы равноправия, взаимного уважения интересов друг друга, а не через односторонние принудительные меры и торговые барьеры, в том числе для создания недобросовестной конкуренции. Важно, что эти подходы поддерживает большая часть мирового сообщества", - отметил Вершинин.