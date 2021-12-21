В России в начале 2022 года презентуют Конвенцию о развитии креативных индустрий

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Федерация креативных индустрий (ФКИ), МГУ и Институт национальных проектов презентуют в начале 2022 года Конвенцию о развитии креативных индустрий. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ФКИ.

"Федерация креативных индустрий, экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и Институт национальных проектов представят Конвенцию о развитии креативных индустрий. Документ опишет шаги, которые бизнес и государство должны предпринять для развития этого сегмента экономики. Публичная презентация конвенции запланирована на начало 2022 года", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора ФКИ Игоря Намаконова, представители креативного сектора только начинают осознавать себя единым сообществом, им важно как можно раньше создать такой документ и сделать его не бюрократическим, а "живым", отражающим подлинные проблемы отрасли и их решения, найденные самими ее представителями.

"Конвенция опирается на законодательный каркас, определенный кабинетом министров, но исходит из взаимной ответственности бизнеса и органов власти за итог работы. Под ней сможет подписаться каждая компания, занятая в креативном секторе, каждый предприниматель. Также мы предложим присоединиться к конвенции профильным ведомствам и министерствам: без совместной работы, без разделения зон ответственности ради эффективности движения к совместной цели решить проблемы творческих предпринимателей не представляется возможным", - цитирует Намаконова пресс-служба.

По информации пресс-службы, конвенция будет основана на исследовании творческого сектора экономики, проведенном в 2021 году под руководством декана экономического факультета МГУ и председателя правления ФКИ Александра Аузана. Исследование выявило основные барьеры, препятствующие развитию творческого предпринимательства в РФ, и собрало предложения отраслевых экспертов по их преодолению. Участниками исследования стали лидеры бизнес-сообщества, ведущие ученые, представители государственной власти.

Отмечается, что конвенция будет построена на основании "триады" принципов: это цели, к которым стремится креативная экономика РФ (и барьеры на пути к ним), "креативные удары" - действия государства и креативного сообщества по преодолению барьеров, а также принятие креативным сообществом ответственности за свое будущее.