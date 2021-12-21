"Газпром" на треть перевыполнит план по строительству газопроводов в 2021 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "Газпром" в 2021 году построит 163 газопровода общей протяженностью 2,7 тыс. км в рамках программы газификации. Это больше, чем было предусмотрено изначальным планом, говорится в сообщении холдинга.

Это позволит подключить к сетевому газу более 83,6 тыс. домовладений и квартир, что на 28% больше, чем было предусмотрено планом на 2021 год, а также 285 котельных (на 50% больше плана) в 342 населенных пунктах.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа составляет не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.