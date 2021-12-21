"Газпром" отметил значительный рост стоимости сырья и материалов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "Газпром" столкнулся со значительным ростом стоимости материально-технических ресурсов для своих нужд, в 2021 году до 40% подорожало различное оборудование и до 200% - металлические изделия, сообщил в интервью журналу "Газпром" заместитель председателя правления холдинга Фамил Садыгов.

"По сравнению с ценами 2020 года стоимость различных видов оборудования увеличилась на 10-40%, готовых металлических изделий - на 50-200%. Цена металлического сляба, который является основным полуфабрикатом для производства листового проката для труб большого диаметра, выросла в ноябре 2021 года на 100%", - рассказал Садыгов. По его словам, удорожание материально-технических ресурсов для нужд "Газпрома" наметилось с середины 2021 года из-за значительного роста цен на металл и энергоресурсы.

Садыгов напомнил, что в целом рост цен производителей промышленных товаров за три квартала 2021 года составил более чем 20%. Но благодаря использованию долгосрочных контрактов с подрядчиками с фиксированными ценами и планомерной работе по снижению издержек "Газпром" удерживает рост собственных затрат ниже темпов инфляции. "Рост себестоимости добычи газа составит всего 2%, а себестоимость транспортировки даже снизится на 2,3%", - отметил Садыгов.