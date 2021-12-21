Удмуртия в 2022 году направит 1,3 млрд рублей на льготные микрозаймы для малого бизнеса

ТАСС, 21 декабря. Власти Удмуртии в 2022 году направят 1,3 млрд рублей на льготные микрозаймы для субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщил во вторник глава региона Александр Бречалов во время ежегодного доклада в Госсовете республики.

"Всего в 2022 году планируется выдать не менее 700 микрозаймов на сумму 1,3 млрд рублей, а объем поручительств составит не менее 1,6 млрд рублей. Это позволит поддержать реализацию проектов малого и среднего бизнеса на 5 млрд рублей и создать дополнительно 800 рабочих мест", - сказал Бречалов.

Он отметил, что на грантовую поддержку начинающих и социальных предпринимателей выделят 25 млн рублей. Для бизнеса проведут акселерационные программы. "Задача на следующий год - обучить не менее 200 команд в рамках бизнес-акселератора, экспортного акселератора, туристического акселератора, сельхозакселератора", - добавил глава региона.

По словам Бречалова, благодаря мерам поддержки в 2021 году прирост налоговых поступлений в бюджет составил порядка 1,9 млрд рублей.