Первыми резидентами ОЭЗ "Иваново" стали три компании из сферы легкой промышленности

ТАСС, 21 октября. Первые три компании с проектами заводов по выпуску трикотажа, пряжи и по созданию логистического центра для торговли изделиями легкой промышленности получили статус резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Иваново", созданной в Ивановской области в 2021 году. Резиденты заявили вложения в сумме почти 6 млрд рублей и создание свыше 1 200 рабочих мест, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Статус первых резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Иваново" получили три предприятия: ООО "Унтекс Родники", ООО "Родники-Текстиль" и ООО "Трикотаж Натали", - сказали в пресс-службе.

Как уточняется в сообщении, компания "Унтекс Родники" построит завод для выпуска и окраски необработанного трикотажного полотна мощностью 11.8 тыс. тонн в год, инвестиции составят 3,1 млрд рублей, будет создано 516 рабочих мест. Компания "Родники-Текстиль" заявила проект прядильной фабрики для выпуска смесовой пряжи и тканей со специальными свойствами для одежды и униформы, в производство будет вложено 1,1 млрд рублей, создано 510 рабочих мест. А предприятие "Трикотаж Натали" создаст единый региональный агрегатор для оптовой реализации изделий легкой промышленности: в логистический центр, подъездные пути и парковочные площади будет инвестировано более 1,74 млрд рублей, создано 180 рабочих мест.

ОЭЗ "Иваново" создана в Ивановской области на площади 153 га в сентябре 2021 года, состоит из двух площадок: 53,2 га в Иванове и 99,7 га в Родниках, на которых разместят предприятия текстильной и легкой промышленности. Для резидентов предусмотрены нулевые ставки налогов на землю, на имущество, транспортного налога. На строительной площадке ОЭЗ в Иванове начаты работы по созданию обеспечивающей инфраструктуры.