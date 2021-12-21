ЕЭК продлила срок действия антидемпинговой пошлины на стальные трубы из Украины

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила срок действия антидемпинговой пошлины в отношении некоторых видов стальных труб, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из Украины, на пять лет. Об этом во вторник сообщила пресс-служба комиссии.

"Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение продлить на пять лет срок действия антидемпинговой пошлины в отношении некоторых видов стальных труб из Украины, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Речь идет, в частности, об обсадных, насосно-компрессорных и нефтепроводных трубах", - говорится в сообщении.

Антидемпинговая пошлина для некоторых видов стальных труб из Украины была установлена в 2011 году в соответствии с решением комиссии Таможенного союза и продлена по 1 июня 2021 года решением коллегии ЕЭК в 2016 году. По инициативе нескольких заводов - производителей из ЕАЭС в феврале 2021 года было начато повторное антидемпинговое расследование.

"Учитывая наличие у украинских производителей незагруженных мощностей, ограниченность доступа для них на иные рынки, а также принимая во внимание размер рынка союза и географическую близость к Украине, прекращение действия антидемпинговой меры несет в себе большие риски нарастания поставок украинских труб в ЕАЭС по демпинговым ценам в ущерб интересам производителей ЕАЭС", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого приводит пресс-служба.

Пошлина для обсадных труб, ввозимых в ЕАЭС из Украины, составляет 18,9% от таможенной стоимости, 19,9% - для насосно-компрессорных труб, от 19,4 до 37,8% - для нефтепроводных труб.