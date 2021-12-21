Цена газа в Европе по итогам дня закрепилась на исторически высоком уровне

ТАСС, 21 декабря. Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов во вторник сумела закрепиться на исторически высокой для себя отметке выше $2100 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах завершил торги на уровне $2107 за тыс. куб. м, или €180,34 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Таким образом, общий рост цен газа в Европе за день составил порядка 23%.

Стремительный рост цены газа в Европе начался с самого утра. Стоимость газа последовательно превысила $1800, $1900, побила исторический рекорд, а затем, не сбавляя темпа, пересекла психологическую отметку в $2000. Впоследствии она превысила $2100 и подбиралась вплотную к $2200 - росла до $2190,4 за тыс. куб. м, или €187,47 евро за МВт·ч.

По мнению старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко, цены могли отреагировать на снижение прокачки через трубопровод "Ямал - Европа" и новости о возможном похолодании в Европе.

Накануне "Газпром" вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" на 21 декабря. В результате утром 21 декабря физический поток газа по газопроводу пошел в реверсном направлении из Германии в Польшу. Похожая картина будет наблюдаться и завтра, поскольку сегодня вечером "Газпром" также не заказал мощности прокачки газа по Ямалу - Европе на среду.

При этом в самом "Газпроме" отметили, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами.