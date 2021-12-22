Названы наиболее привлекательные ниши для инвестиций в России

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Склады "последней мили", которые располагаются в непосредственной близости от региона доставки и откуда товар отправляется непосредственно покупателю, а также коворкинги и дома престарелых вошли в число лидеров по привлекательности для инвестиций на территории Российской Федерации. Такие данные следуют из опроса, проведенного консалтинговой компанией PwC.

В опросе участвовали девелоперы коммерческой и жилой недвижимости, инвестиционные фонды, компании-собственники и управляющие компании, ведущие деятельность преимущественно на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Респондентам было предложено выбрать, какие нишевые рынки они считают наиболее привлекательными для инвестирования сейчас и в ближайшее время.

"Наиболее инвестиционно привлекательной нишей по итогам опроса стали склады "последней мили", за них проголосовали 59% респондентов. По их словам, на фоне сверхбыстрого развития сервисов моментальной доставки на рынке наблюдается дефицит подобных объектов", - говорится в исследовании.

В тройку лидеров также вошли гибкие офисные пространства - коворкинги и сервисные офисы (48%). Также среди популярных форматов для инвестиций оказались помещения для складирования продукции небольших размеров (склады light industrial), офисы в центральном деловом районе, дата-центры, медицинские центры и дома престарелых. "Дома престарелых - многообещающий нишевой рынок, и на данный момент практически совершенно не развитый в России. За него проголосовали 28% респондентов (7 место), а его позиция в российском рейтинге аналогична позиции в европейском", - пишут, в частности, аналитики.

Крупнейшие участники рынка не теряют оптимизма - 47% ожидают улучшения условий по развитию бизнеса, а 12% - существенного улучшения в 2022 году, рассказал руководитель практики по сопровождению сделок в сфере недвижимости PwC в России Саян Цыренов. "Главными рисками своей деятельности респонденты назвали повышение цен на строительные материалы, нехватку рабочих кадров и сокращение реальных доходов населения, а также изменение условий финансирования и последствия пандемии в целом на экономику страны", - сообщил он ТАСС.