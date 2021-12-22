Власти США заявили, что готовы принимать меры для сохранения своего экспорта в Россию

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Власти США готовы при необходимости принимать меры, чтобы российские рынки оставались открытыми для американского экспорта. Об этом говорится в опубликованном во вторник ежегодном докладе, который был подготовлен для Конгресса аппаратом представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай. Документ посвящен вопросам, касающимся выполнения Москвой обязательств в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

Как утверждается в документе, "в течение последнего года Россия продолжила отклоняться <...> от основополагающих принципов ВТО: отсутствие дискриминации, свободная торговля, предсказуемость, прозрачность и честная конкуренция". По версии американской стороны, "вместо этого Россия сохраняет ограничения на границах, применяет меры по сдерживанию торговли внутри страны, проводит в сфере промышленности политику, которая, как кажется, нацелена на замену импорта и принудительный перенос операций в страну".

В докладе констатируется, что с начала 2014 года "власти США сократили двустороннее взаимодействие с Россией из-за ее действий на Украине". Из-за этого "сократились возможности представителя США на торговых переговорах напрямую доводить до российской стороны свои озабоченности по поводу ее курса в сфере торговой политики". Вместе с тем, как подчеркивается в документе, если США "посчитают, что действия России, как кажется, не соответствуют обязательствам в рамках ВТО", американская сторона "проведет разбирательство и использует все необходимые средства, чтобы решить вопрос и сохранить российские рынки открытыми для экспорта США".

Согласно приведенным данным, "двусторонняя торговля США с Россией продолжает развиваться с переменным успехом". "Импорт товаров из России в США неуклонно сокращался с 2012 года ($29,5 млрд) по 2016 год ($14,5 млрд), потом стабильно рос до 2019 года ($22,3 млрд), пока не упал в 2020 году ($16,9 млрд)". "В первые девять месяцев 2021 года импорт товаров из России увеличился на 82% по сравнению с первыми девятью месяцами 2020 года (с $12,4 млрд до $22,6 млрд)", - говорится в докладе.

Кроме того, как уточняется, "экспорт США в Россию вырос с 2012 года ($10,7 млрд) по 2013 год ($11,1 млрд), устойчиво сокращался до 2016 года ($5,8 млрд), а потом продолжил изменяться с основной тенденцией к снижению, в 2020 году он составил $4,9 млрд". Как следует из документа, "в 2021 году экспорт товаров несколько восстановился". В первые девять месяцев 2021 года он составил $4,8 млрд по сравнению с $3,6 млрд за аналогичный период 2020 года.