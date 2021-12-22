"Ъ": малые и средние рыбопромышленники могут уйти с рынка в 2023 году

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) предупредила, что второй этап запланированного на 2023 год распределения инвестиционных квот среди рыбопромышленников приведет к уходу с рынка малых и средних предприятий, занимающихся промыслом рыбы и крабов. Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющейся в ее распоряжении отзыв АРПП на законопроект Минсельхоза о проведении второго этапа аукционов.

Отмечается, что крупнейшие рыбопромышленники, участвовавшие в первом этапе аукционов по распределению квот в обмен на инвестиции в строительство судов и заводов, станут бенефициарами второго этапа, а малые и средние предприятия могут уйти с рынка.

Согласно сведениям "Коммерсанта", второй этап программы инвестквот стартует в 2023 году. На аукционах планируется распределить 20% от общего допустимого улова (ОДУ) минтая и сельди на Дальнем Востоке, 50% квот на добычу краба и 100% квот на вылов моллюсков. В Росрыболовстве ожидают, что по итогам будет построено 30 рыбопромысловых судов, 35 судов-краболовов и около десяти заводов с общей суммой инвестиций в 300 млрд руб., пишет газета.

По ее данным, АРПП подсчитала, что при проведении второго этапа суммарный объем инвестквот достигнет 44% от ОДУ. Большинству предприятий не хватило ресурса для участия в первых аукционах, а изъятие у них новых квот еще больше усугубит ситуацию. При этом победителями второго этапа программы смогут стать компании, уже получившие значительные объемы ресурса по итогам первого этапа. Среди основных участников первых аукционов - Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка, ГК "Норебо" Виталия Орлова и др.

Кроме этого, в АРПП отметили, что существенное ухудшение конкуренции грозит рынку добычи краба. Так, на втором этапе аукционов предполагается выставить лоты с квотами не менее 1 тыс. тонн, на которые у большинства участников рынка не хватит средств, указывают в АРПП. На первом этапе стоимость лотов с крабовыми квотами достигала 6,5 млрд руб. и победитель обязывался вложить 1,5 млрд рублей в строительство судна, пишет "Коммерсантъ". В 2021 году краба добывают 62 компании и только 12 предприятий имеют квоты на свыше 1 тыс. тонн ресурса в год. Десять лотов стоимостью свыше 38 млрд рублей на первом этапе выиграли компании ГК "Русский краб" Глеба Франка. Среди победителей также были структуры, связанные с экс-сенатором от Сахалинской области Александром Верховским, группа "Антей", Северо-Западный рыбопромышленный консорциум.

Законопроект пока обсуждается на площадке Росрыболовства, сообщили "Коммерсанту" в Минсельхозе.