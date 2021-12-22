Эксперт: бенгальские огни подорожали за год на 15%

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Стоимость упаковки бенгальских огней в декабре 2021 года составляет 78 рублей, что на 15% выше, чем годом ранее, сообщил ТАСС представитель пресс-службы аналитического ресурса "Чек индекс" компании "Платформа ОФД" (ежедневно обрабатываем более 50 млн кассовых чеков).

"Чек индекс" сравнил средние цены и продажи пиротехнических изделий в сетевой и несетевой рознице за 1-20 декабря 2021 и 2020 года по всей стране.

"Бенгальские огни стоят в среднем 78 рублей, это на 15% выше, чем в 2020 году", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что объем продаж в штуках вырос на 34%.

Новогодние хлопушки с конфетти за последний год подорожали на 18% - до 144 рублей, а объем продаж в натуральном выражении вырос на 24%. Петарды в упаковке выросли в цене на 20% - до 162 рублей, их продажи в натуральном выражении увеличились на 24%. Фейерверки и салюты стали дороже на 19% - до 490 рублей, а их продажи выросли на 28%.

Спрос на петарды и хлопушки в декабре, как правило, коррелирует с покупкой традиционной новогодней атрибутики. В этом году потребительский интерес к таким товарам вернулся к допандемийным уровням и заметно превысил прошлогодние показатели, отметили эксперты. Вместе с тем вырос и объем продаж пиротехнических изделий.