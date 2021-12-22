Первые рестораны в Москве с привитым персоналом получили компенсации на коммуналку

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Первые 15 столичных ресторанов и кафе, где 60% или больше сотрудников вакцинировались от коронавируса, получили компенсацию затрат на оплату коммунальных услуг за третий квартал текущего года. Об этом сообщила в среду вице-мэр Наталья Сергунина.

"Первые выплаты получили 15 кафе и ресторанов. В общей сложности им выделено 3,6 млн рублей. Среди тех, кто может воспользоваться этой мерой поддержки со стороны правительства Москвы, - и совсем небольшие, и крупные сетевые заведения общественного питания. Прием заявок продлится до 29 декабря", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства столицы.

На выплаты могут претендовать компании, работники которых сделали прививку до 15 августа, а сведения были переданы через личный кабинет организации на mos.ru.

Рассмотрение уже поступивших заявок продолжается. Выплаты позволяют возместить 100% затрат на коммунальные услуги за третий квартал. Сумма компенсации варьируется от 30 тыс. до почти 1 млн рублей. Размер финансовой поддержки равен сумме подтвержденных документами расходов на оплату услуг ЖКХ с июля по сентябрь этого года, уточняется на портале.

Подать заявку на выплату можно на портале i.moscow.