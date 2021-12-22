Россияне назвали самые выгорающие профессии

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Специалисты по продажам, HR-менеджеры и операторы службы поддержки вошли в список самых выгорающих профессий. Об этом сообщается в результатах опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и health tech компании AIBY, проведенном в период с 23 ноября по 2 декабря среди представителей компаний-работодателей, зарегистрированных на hh.ru

Опрос показал, что чаще всего выгорают специалисты отдела продаж - 39% работодателей считают "продажников" наиболее подверженными синдрому снижения мотивации. Почти каждый пятый работодатель называет в качестве наиболее уязвимых сотрудников отделов HR и разработки (22% и 20%), клиентской поддержки (19%), финансового (17%) и административного (13%) департаментов. Наименее подвержены выгоранию, по мнению работодателей, сотрудники отдела безопасности (2%), высшего менеджмента и коммуникаций (по 5%).

Вероятность выгорания зависит и от стажа - абсолютное большинство (68%) работодателей считают, что специалисты middle уровня с опытом работы от трех до шести лет выгорают чаще других. 15% компаний считают наиболее уязвимыми сотрудников топ-менеджмента, 11% - работников junior уровня с опытом работы от года до двух, а наименее подвержены выгоранию начинающие специалисты с опытом работы до года.

Главной причиной выгорания треть работодателей называют несоответствие выполняемых задач интересам сотрудника, еще 28% - неправильный баланс работы и отдыха, для 17% важными причинами являются отсутствие творческого компонента и слишком большой объем работы. Еще 4% компаний считают, что токсичная атмосфера в коллективе главная причина выгорания команды.

"На сегодняшний день более, чем каждый третий россиянин отмечает у себя симптомы выгорания и, конечно, этот процент намного выше среди специалистов, работающих с людьми. Врачи, учителя, люди, занимающиеся продажами, всегда в зоне риска. Жизнь в режиме постоянного дедлайна и, нередко, обесценивания результатов не способствует продуктивности, и работодатели, которые заботятся о ментальном здоровье сотрудников так же, как о росте выручки, в долгосрочной перспективе выигрывают", - отмечает основатель health tech компании AIBY Оля Осокина.

Несмотря на негативное влияние пандемии и возросшую популярность дистанционной работы, больше половины (55%) респондентов уверены, что выгорание не зависит от формата работы и удаленная работа никак на него не влияет. 14% отмечают, что команда меньше выгорает при гибридном режиме работы и лишь 2% считают, что выгорают лишь команды, работающие дистанционно.