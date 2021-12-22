В "Опоре России" предложили привлечь бизнес-объединения к оценке ИС компаний

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. России нужно создать автономную некоммерческую организацию (АНО) по оценке объектов интеллектуальной собственности (ИС) компаний, ее соучредителями могли бы стать крупнейшие бизнес-объединения страны. Такое мнение в среду ТАСС высказала вице-президент "Опоры России" Наталья Золотых.

"Сейчас есть предложение сделать такой институт оценки (интеллектуальной собственности - прим. ТАСС) при каком-то государственном органе. <…> Как я это вижу - это какая-то организация в форме АНО, учредителями которой являлись бы те же предпринимательские организации - та же "Опора России", РСПП, с участием министерств и ведомств. Мне кажется, что это действительно будет та структура, которая вызывает доверие и у бизнеса, и, соответственно, доверие и у финансовых институтов", - сказала она.

По словам Золотых, институт кредитования под залог интеллектуальной собственности - новый для страны. У банков нет соответствующих компетенций, однако говорить о том, что они должны развивать их, также не приходится, отметила она. В случае малого количества таких операций в год содержать высокооплачиваемых сотрудников "экономически необоснованно", считает Золотых. Кроме того, возникают вопросы о том, кто будет делать оценку интеллектуальной собственности, какая организация сможет стать залогодателем, подчеркнула она.

"С одной стороны, это может быть и Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ), если мы говорим о той организации, которая действительно может говорить о таких залоговых обязательствах, которые она возьмет. С другой стороны, вопрос в том, кто будет делать оценку вот этой интеллектуальной собственности, которой бы доверяли и предприниматели, которые придут и захотят оценить свою интеллектуальную собственность, и финансовые организации, банки", - сказала Золотых.