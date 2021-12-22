China Mobile начала процесс листинга на бирже Шанхая

ШАНХАЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Китайский оператор сотовой связи - компания China Mobile - начала в среду листинг на рынке акций типа "А" (номинированные в юанях акции на внутреннем рынке КНР) на Шанхайской фондовой бирже, в ходе которого рассчитывает привлечь до 56 млрд юаней ($8,7 млрд). Об этом сообщает информационный ресурс "Тэнсюньван".

Неделю назад China Mobile обновила на сайте Шанхайской фондовой биржи свой проспект эмиссии ценных бумаг, согласно которому она намерена разместить на фондовом рынке порядка 846 млн акций типа "А", что не должно превысить 3,97% от ее общего акционерного капитала. Если будет задействован механизм опциона "зеленого ботинка" (опционы Greenshoe), который позволяет андеррайтеру новой эмиссии покупать и перепродавать дополнительные акции, то общий размер листинга может вырасти до 973 млн акций.

Накануне компания в сообщении на Шанхайской фондовой бирже установила цену за одну акцию в размере 57,58 юаня ($1 США равен 6,37 юаня). Этот листинг должен стать крупнейшим за последние 10 лет на рынке акций типа "А" и может превзойти первичное размещение в августе акций компании China Telecom, которая привлекла тогда на фондовой бирже в Шанхае 54 млрд юаней ($8,4 млрд) с учетом опциона "зеленого ботинка". Результаты IPO должны быть опубликованы 28 декабря.

Согласно официальному прогнозу компании, в 2021 году ее доход может составить до 852,55 млрд юаней (около $134 млрд), что на 11% превысит показатель 2020 года. Что касается чистой прибыли, то ее размер может вырасти на 8% в годовом выражении, до 116,46 млрд юаней ($18,3 млрд).

В январе этого года Нью-Йоркская фондовая биржа объявила о делистинге трех попавших в черный список китайских телекоммуникационных компаний, которые, по мнению Вашингтона, связанны с военной отраслью КНР. В их числе оказалась и China Mobile вместе с двумя другими крупнейшими операторами сотовой связи в Китае - China Telecom и China Unicom.

Согласно плану China Mobile, основной целью проведение IPO на фондовой бирже в материковом Китае является привлечение финансирования для проектов, связанных с инфраструктурой связи 5G, облачными сервисами, технологией "умных домов", а также исследованиями и разработками технологий нового поколения.