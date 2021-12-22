Бюджет Новосибирской области принят с ростом доходов на 20%

НОВОСИБИРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о бюджете региона на 2022 год с доходами в размере 226,3 млрд рублей, что на 20% выше, чем в принятом в декабре 2020 года бюджете на текущий год. Об этом сообщил в ходе сессии Законодательного собрания Новосибирской области спикер регионального парламента Андрей Шимкив.

Бюджет на 2021 год принят заксобранием 23 декабря 2020 года. Доходы бюджета на 2021 год составили 187,99 млрд рублей, расходы - 197,17 млрд, дефицит - 9,18 млрд рублей, или 4,7% от расходов.

"Решение [о принятии бюджета в третьем чтении] принято. Я еще раз благодарю вас за работу над поправками, 287 поправок и от губернатора, и от депутатов", - сказал Шимкив.

Доходы бюджета Новосибирской области в 2022 году прогнозируются на уровне 226,3 млрд рублей, из них трансферты из федерального бюджета - 53,9 млрд. В эту сумму входят в том числе средства на реализацию крупных инфраструктурных проектов региона - 1,6 млрд на завершение строительства ледовой арены к чемпионату миру 2023 года, 4,4 млрд на продолжение реконструкции аэропорта Толмачево, 1,9 млрд рублей на возведение Федерального детского реабилитационного центра, более 700 млн рублей - на реконструкцию участков автомобильной дороги Р-254 "Иртыш".

Расходы бюджета планируются на уровне 242,3 млрд рублей. Дефицит составит 15,9 млрд руб. (6,5% от доходов). Как сообщал министр финансов и бюджетной политики региона Виталий Голубенко, более двух третей бюджета направят на социальную сферу. Больше всего средств регион планирует выделить на образование, здравоохранение, социальную защиту. Министр пояснял, что данные расходы растут сильнее, чем прочие как раз из-за социальной ориентированности бюджета. Так, губернатор области Андрей Травников 3 декабря внес поправки в бюджет 2022 года, по которым дополнительные средства заложены на повышение зарплат и увеличение ассигнований на материальные затраты в бюджетной сфере.

Бюджет Новосибирской области на 2022 год был принят в первом чтении с доходами в 216,76 млрд руб., расходами - 224,92 млрд. Дефицит составлял 8,15 млрд рублей, в том числе 3,63 млрд рублей - кредиты на инфраструктурные проекты. Областной Минфин при формировании бюджета ориентировался на прогноз социально-экономического развития Новосибирской области, обеспечение соглашений с федеральными властями, укрепление социальных гарантий, подготовку к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году и защиту капитальных вложений по начатым объектам.