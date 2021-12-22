"Ведомости": выплаты по ОСАГО пострадавшим в ДТП могут вырасти в четыре раза

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Минфин собирается внести изменения в систему обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), увеличив выплаты за ущерб жизни и здоровью в четыре раза и запретив страховщикам учитывать износ автомобиля при расчете выплат. Эти инициативы будут добавлены в законопроект, согласованный на совещании в министерстве 17 декабря при участии представителей Банка России, Российского союза автостраховщиков (РСА), МВД и Минтранса, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к правительству.

По данным издания, предполагается, что выплаты за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО вырастут с 500 тыс. до 2 млн рублей. Таким образом, планируется уравнять сумму максимального покрытия по автострахованию с другими видами аналогичных полисов, например ответственности перевозчиков.

Кроме того, при расчете выплат на восстановление пострадавшего автомобиля сумма прямой компенсации не будет зависеть от года его выпуска. Сейчас страховщики могут выплатить автовладельцам возмещение либо обеспечить восстановление поврежденного авто. При ремонте износ не учитывается, но на него приходится не более 10-12% выплат по ОСАГО (оценка РСА), а сумма прямой компенсации зависит от года выпуска автомобиля. При денежной выплате страховщики могут удержать до 50% стоимости деталей подержанного авто. По данным аналитического агентства "Автостат" на март 2021 г., средний возраст автомобиля в России составляет почти 14 лет.

Как отмечает издание со ссылкой на опрошенные страховые компании, увеличение выплат пострадавшим может привести к росту цен на полисы ОСАГО. При этом средняя цена полиса ОСАГО не меняется почти четыре года и составляет 5 тыс. 551 рублей, рассказали газете представители РСА,

Внесение изменений в ОСАГО необходимо проводить постепенно, учитывая их влияние на стоимость страховки, пояснили "Ведомостям" в Банке России. Представитель ЦБ также сообщил изданию, что 9 декабря руководство регулятора обсуждало инициативы с представителями страхового сообщества.

В Минфине отметили, что по всем инициативам достигнут консенсус, законопроект будет подготовлен в 2022 году. При этом в министерстве не отрицают, что нововведения приведут к подорожанию полиса ОСАГО, но считают, что выгоды реформы гораздо выше эффекта изменения цены полиса, уточняют "Ведомости". Газета также направила запросы в Минтранс и МВД.