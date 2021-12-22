Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны АТР за январь-сентябрь вырос на 10,8%

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Несырьевой неэнергетический экспорт столицы на рынок стран Азиатско-тихоокеанского региона за январь-сентябрь 2021 года вырос на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив $6,53 млрд. Об этом в среду ТАСС сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

"Москва продолжает уверенными темпами наращивать несырьевой неэнергетический экспорт за рубеж. Так, за последние два года московским экспортерам удалось увеличить продажи на 30,9%: с $17,69 млрд в январе-сентябре 2019 года до $23,16 млрд за аналогичный период текущего года. Среди основных покупателей столичной продукции - страны АТР, с которыми московские производители активно развивают торгово-экономические отношения", - сказал он.

Как уточнили в центре "Моспром", объем несырьевого энергетического экспорта Москвы на рынок АТР за январь-сентябрь 2021 года также превысил аналогичный показатель 2019 года на 45,1%.

Экономические лидеры

В частности, несырьевой неэнергетический экспорт столицы на рынок США составил $2 182,13 млн, по сравнению с аналогичными периодами 2020 и 2019 годов показатель вырос на 27,8% и 59,2% соответственно. Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы на рынок Индии за тот же период достиг $535,8 млн, что на 64,4% и 36,9% больше, чем за аналогичные периоды 2020 и 2019 годов. В товарной структуре рост на 108,18% в сравнении с тем же периодом 2020 года показал экспорт электрических устройств и аппаратуры связи ($91,54 млн), на 65,35% - пластмасс и изделий из них ($7,04 млн).

"По итогам девяти месяцев 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт города Москвы на рынок Республики Кореи составил $477,25 млн, по сравнению с аналогичными периодами 2020 и 2019 годов показатель увеличился на 183,4% и 168,2% соответственно", - отметили в центре "Моспром". В товарной структуре рост на 92,96% продемонстрировал экспорт электрических устройств и аппаратуры связи ($8,74 млн), на 2,14% - неорганических красителей ($3,37 млн), на 32,86% - прочих животных продуктов ($3,6 млн), на 157,42% - кормов ($0,19 млн), на 112,39% - готовых продуктов на основе муки ($0,11 млн).

За девять месяцев 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт столицы на рынок Вьетнама составил $66,65 млн. В сравнении с аналогичными периодами 2020 и 2019 годов показатель вырос на 16,5% и 183,9% соответственно. В товарной структуре несырьевого неэнергетического экспорта Москвы во Вьетнам рост показали пластмассы и изделия из них - на 3,96% ($11,58 млн), прочие вакцины для людей - на 100% ($7,5 млн), оптика, измерительные приборы и медтехника - на 340,05% ($2,23 млн).

"По итогам девяти месяцев 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт города Москвы на рынок Канады составил $22,83 млн, по сравнению с аналогичными периодами 2020 и 2019 годов показатель увеличился на 74,2% и 30,5% соответственно", - уточнили в центре "Моспром". В товарной структуре рост на 4,03% продемонстрировали каучук и резинотехнические изделия ($6,13 млн), на 95,5% - мебель и осветительная техника ($0,68 млн), на 34,93% - полиграфическая продукция ($0,4 млн), на 108,95% - механическое оборудование и техника ($0,38 млн), на 3,06% - различные пищевые продукты ($1,72 млн).

Центр "Моспром", подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой столичного крупного и среднего бизнеса. Его эксперты анализируют целевые рынки для производителей и осуществляют индивидуальную аналитику, которая помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. В рамках байерской программы они бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, а также обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.