Физический поток газа по Ямалу - Европе в Германию остановлен второй день подряд

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы составляет 32,9 млрд куб. м газа в год. Физический поток газа в Германию по Ямалу - Европе формируется как разность между реноминациями (уточненные заявки на прокачку) на поставку в прямом направлении и обратном (на реверс в Польшу).

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Физический поток газа по газопроводу Ямал - Европа в Германию остановлен второй день подряд из-за отказа "Газпрома" бронировать мощности прокачки на сегодня, следует из данных газотранспортного оператора Gascade.

Вчера газовый холдинг вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на 22 декабря. В самом "Газпроме" отметили, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами.

При этом реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу продолжаются. Направление прокачки газа по трубопроводу зависит от заявок, которые газотранспортный оператор получает от клиентов. Направление потока газа может меняться из-за получения более высоких номинальных заявок (номинаций) на прокачку в том или ином направлении. Если же клиенты хотят изменить свои номинации, то формируются так называемые реноминации на поставки газа по трубе.

"Газпром" начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу Ямал - Европа с пятницы - на аукционе "на день вперед" "Газпром" тогда также не бронировал мощности, но на внутридневных торгах заказал прокачку в объеме 26,8 млн куб. м против 31,4 млн куб. м в предыдущие дни. Затем мощности прокачки последовательно снизились до 5,2 млн куб. м в субботу, 4,2 млн куб. м в воскресенье и 3,8 млн куб. м в понедельник. В понедельник "Газпром" и вовсе не забронировал мощности для транзита на вторник, в результате чего утром 21 декабря физический поток газа по газопроводу пошел в реверсном направлении из Германии в Польшу.

"Газпром" в декабре предпочел посуточно бронировать на аукционе мощности по прокачке газа по Ямалу - Европе. В ноябре холдинг не стал заранее заказывать дополнительные мощности по транзиту газа через Польшу на декабрь. В "Газпроме" тогда заявили, что могут оперативно бронировать дополнительные мощности на более короткой основе - на отдельную неделю или сутки.

На фоне снижения прокачки через трубопровод Ямал - Европа и новостей о возможном похолодании в Европе цена газа в Европе накануне в ходе биржевых торгов побила несколько исторических рекордов и вплотную приближалась к $2200 за 1 тыс. куб. м.