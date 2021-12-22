Товарооборот Москвы со странами АТР за январь-сентябрь 2021 года вырос на 31,6%

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Товарооборот Москвы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) за январь-сентябрь 2021 года вырос на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив $80,91 млрд. Об этом в среду ТАСС сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

"Во внешнеторговом обороте между Москвой и партнерами из АТР прослеживается положительная динамика. Товары столичного производства пользуются большим спросом у стран региона. Московские экспортеры активно поставляют электронику, механическое оборудование, а также товары химической и пищевой промышленности", - сказал он.

Как уточнили в центре "Моспром", объем товарооборота между Москвой и государствами АТР за январь-сентябрь 2021 года также превысил аналогичный показатель 2019 года на 17,2%. Экспорт столичных компаний в страны АТР за девять месяцев 2021 года вырос на 37,9% в сравнении с тем же периодом 2020 года и составил $36,09 млрд. Импорт в январе-сентябре 2021 года показал рост на 26,9% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года и оценивается в $44,82 млрд.

Главными торговыми партнерами Москвы в Азиатско-Тихоокеанском регионе по итогам девяти месяцев 2021 года стали Китай (55,3%), США (17,0%), Южная Корея (5,0%), Япония (4,7%), Индия (4,1%) и Вьетнам (3,1%). "Если сравнить долю столицы в российском товарообороте в разрезе этих стран, то в торговле с Китаем на Москву приходится 45,3%, США - 52,4%, Республикой Корея - 18,5%, Японией - 26,8%, Индией - 37,7% и Вьетнамом - 52,8%", - отметили в центре "Моспром"

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