Министр энергетики Литвы заявил, что страна обеспечила себя газом на зиму

ВИЛЬНЮС, 22 декабря. /ТАСС/. Литва обеспечила запас природного газа на зиму. Об этом заявил в среду министр энергетики республики Дайнюс Крейвис.

"Что касается газовой безопасности, то мы полностью обеспечили себя газом и никаких проблем нет", - сказал он в эфире телеканала LRT.

По словам министра, цена на газ остается самым большим вызовом для республики. "Самая большая проблема - цена на газ, и прогнозировать, какой она будет в течение двух ближайших месяцев, очень трудно, потому что в Европу приходят сильные холода", - добавил министр.

На фоне снижения прокачки через трубопровод Ямал - Европа и новостей о возможном похолодании цена газа в Европе в ходе биржевых торгов 21 декабря побила несколько исторических рекордов и вплотную приближалась к $2200 за 1 тыс. куб. м.