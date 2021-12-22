СМИ: российский миллионер приобрел один из самых известных замков в Стране Басков

МАДРИД, 22 декабря. /ТАСС/. Один из самых известных замков в испанском автономном сообществе Страна Басков был продан за €4 млн российскому миллионеру. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

По ее информации, покупателем является частное лицо, чье имя не называется. Неоготический замок Бутрон расположен в районе муниципалитета Гатика в провинции Бискайя. Компания Inbisa приобрела сооружение в 2005 году за €1,6 млн на открытом аукционе. В последние годы поступало несколько предложений о покупке замка, однако предприятие хотело продать его тому, кто взял бы на себя "обязательство надлежащим образом сохранить этот исторический и уникальный" объект.