СМИ: российский миллионер приобрел один из самых известных замков в Стране Басков

МАДРИД, 22 декабря. /ТАСС/. Один из самых известных замков в испанском автономном сообществе Страна Басков был продан за €4 млн российскому миллионеру. Об этом сообщила газета La Vanguardia.
По ее информации, покупателем является частное лицо, чье имя не называется. Неоготический замок Бутрон расположен в районе муниципалитета Гатика в провинции Бискайя. Компания Inbisa приобрела сооружение в 2005 году за €1,6 млн на открытом аукционе. В последние годы поступало несколько предложений о покупке замка, однако предприятие хотело продать его тому, кто взял бы на себя "обязательство надлежащим образом сохранить этот исторический и уникальный" объект.
Un particular ruso compra por 4 millones de euros un conocido castillo en el País Vasco.— La Vanguardia (@LaVanguardia) December 21, 2021
La promotora propietaria de castillón de Butrón lo había adquirido por 1,6 millones en 2005.
Informa Ander Goyoagahttps://t.co/qWqEPI0zqL
В последние годы замок использовался для организации мероприятий, съемки рекламных роликов и телевизионных программ. Отмечается, что новые владельцы постройки хотят провести ее реставрацию, "всегда уважая и защищая ее исторический облик".
Замок был построен в Средние века, а в конце XIX века был реконструирован. В 1994 году там были проведены последние работы. Здание, общая площадь которого составляет более 2,4 тыс. кв. м, расположено на участке в 4 га на берегу реки Бутрон. В замке насчитывается пять этажей и четыре башни, также есть часовня, оружейный зал, библиотека и даже подземная тюрьма.