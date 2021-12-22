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Пашинян и Оверчук обсудили перспективы восстановления коммуникаций на Южном Кавказе

ЕРЕВАН, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук обсудили в среду на встрече в Ереване перспективы восстановления транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Стороны обменялись мнениями о перспективах восстановления транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, а также о деятельности трехсторонней рабочей группы вице-премьеров Армении, России и Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Теги
АрменияРоссияПашинян, Никол ВоваевичОверчук, Алексей Логвинович
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