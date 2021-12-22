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"Газпром" и Китай обсуждают поставки СУГ и гелия с Амурского ГПЗ

Директор представительства компании в Китае напомнил, что между дочерними организациями "Газпрома" и CNPC заключены три контракта на проведение предпроектных исследований для создания ПХГ на территории Китая

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Газпром" и Китай обсуждают поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ) и гелия с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), сообщил директор представительства "Газпрома" в Китае Виктор Ковтун в интервью корпоративному журналу "Газпром".

"Сейчас ведутся активные переговоры по вопросу поставок сжиженных углеводородных газов и гелия с Амурского газоперерабатывающего завода. Китайские партнеры уже выразили заинтересованность в закупках этой продукции", - сказал он.

Ковтун также напомнил, что между дочерними организациями "Газпрома" и китайской CNPC заключены три контракта на проведение предпроектных исследований для создания ПХГ на территории Китая.

"Газпром" также фиксирует рост интереса к сотрудничеству со стороны распределительных предприятий Китая, операторов местных заводов по сжижению газа, крупных генерирующих компаний, добавил директор представительства "Газпрома" в Китае.

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