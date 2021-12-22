В Индии за 2 года по соображениям кибербезопасности заблокированы 266 мобильных приложений

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Индии с января 2020 года в целях обеспечения кибербезопасности заблокировали 266 мобильных приложений. Об этом в среду сообщает газета The Times of India со ссылкой на Национальный координационный центр по борьбе с киберпреступностью.

С января 2020 года и по настоящее время МВД Индии получило более 6 млн жалоб на киберпреступления в интернете, в связи с чем по этим фактам были проведены следственные мероприятия и возбуждено 12 776 уголовных дел.

Как отмечает The Times of India, к настоящему времени в Индии завершена продолжавшаяся семь лет работа по созданию национальной инфраструктуры по борьбе с киберпреступлениями. Слежение за такими преступлениями в соцсетях осуществляют в стране 16 347 полицейских участков.

По данным исследования разработчика программного обеспечения в области информационной безопасности американской компании NortonLiveLock, Индия в 2021 году вышла на первое место по числу киберпреступлений и причиняемого ими ущерба среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Экономический ущерб Индии от действий киберпреступников в прошлом году эксперты компании оценили примерно в $5 млрд По их информации, Индия входит в пятерку "мировых лидеров" по числу совершаемых фишинговых атак, атак с применением программ-вымогателей и похищений личных данных пользователей.

NortonLiveLock считает особенно серьезной ситуацию в Индии сфере безопасности мобильных устройств. Компания сообщила, что за последние 12 месяцев с попытками киберпреступлений в этой сфере столкнулись три четверти жителей Индии.