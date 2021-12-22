Почти 70% прошедших переобучение по нацпроекту россиян трудоустроились

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Успешно завершили переобучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" 67,7 тыс. россиян, из них трудоустроились 39,8 тыс., что составляет 70%. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе федерального проекта "Содействие занятости".

"В российские компании и в госсектор было трудоустроено 39 873 участников федерального проекта "Содействие занятости" из 67 747, успешно завершивших обучение. До конца года количество трудоустроенных вырастет, так, в 2021 году в рамках проекта обучились или повысили квалификацию 170 тысяч россиян", - рассказали в пресс-службе.

Обучение проходило в удаленном формате в 89 ведущих вузах страны, федеральным оператором проекта выступает Национальный исследовательский Томский государственный университет.

"Наибольшее количество было трудоустроено в Пермском крае, Ставропольском крае, Нижегородской области, Республике Коми, Саратовской области, Омской области, Воронежской области, Приморском крае, Оренбургской области и Кировской области", - рассказали в пресс-службе.

В России, по данным Роструда, количество открытых вакансий достигло 2,1 млн, показатель не опускается ниже этого значения на протяжении шести месяцев. С октября 2020 года по октябрь 2021 года потребность в сотрудниках у российских предприятий выросла почти на 400 тыс. человек. Российский бизнес говорит о дефиците квалифицированных сотрудников, спрос на них вырос в 2021 году, вместе с тем требования к сотрудникам будут расти, отметили в проекте.

Федеральный проект "Содействие занятости" реализуется в рамках нацпроекта "Демография, одним из трех федеральных операторов которого является ТГУ, реализуется с 2021 года при поддержке Минтруда и Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ. ТГУ совместно с 89 вузами во всех регионах РФ предоставляют доступ к 2,5 тыс. программ профессионального переобучения. Принять участие в нем могут россияне, которые хотят сменить сферу деятельности или ищут работу, в том числе безработные, предпенсионеры, женщины в декрете и граждане старше 50 лет. Ежегодно с 2022 года обучение в рамках проекта будет доступно для более 100 тысяч россиян как по специальностям, которые были доступны в первый год реализации, так и по дополнительным.