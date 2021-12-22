МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российский ретейлер "ВкусВилл" открыл в Амстердаме (Нидерланды) четвертый магазин, который специализируется на продуктах для перекуса, говорится в сообщении компании.

Первое зарубежное подразделение сети здорового питания "ВкусВилл" появилось в Нидерландах в мае 2020 года. За полтора года компания расширила присутствие в стране до трех точек: два магазина VkusVill и магазин Vkus в пригороде Амстердама, отмечается в материале.

"Бренд "ВкусВилл" открыл четвертую точку продаж в Амстердаме на этот раз в оригинальном формате, который предполагает акцент на продуктах для перекуса с чистыми и натуральными составами", - говорится в сообщении.

По словам основателя ВкусВилл Андрея Кривенко, сейчас компания не ориентируется на российские стандарты и тестирует гипотезы в ассортименте, чтобы лучше узнать голландских покупателей и стать для них понятнее. Магазин открыт с учетом особенностей культуры питания местных жителей. Голландцы, как правило, едят горячие блюда только на ужин, а остальное перехватывают на ходу. Типичный голландский перекус - бутерброд, который наполняют самой разной начинкой, отмечается в материале.

"ВкусВилл" - сеть магазинов продуктов для здорового питания, основана в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. Ранее работала под брендом "Избенка". По состоянию на декабрь 2021 в сети работают более 1,3 тыс. магазинов в 55 городах России, три магазина VkusVill и магазин Vkus в Нидерландах.