В АСИ предложили вовлекать граждан в проектирование торгово-пешеходных улиц в городах РФ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило использовать метод соучаствующего проектирования, предполагающий активное вовлечение жителей, бизнеса и экспертов при создании или реновации торгово-пешеходных улиц в российских городах. Об этом сообщили в среду в пресс-службе агентства.

"Около 85% российских городов нуждается в переосмыслении торгово-пешеходных центров. Одно из самых перспективных решений - создавать в центральной части мегаполисов сеть из пешеходных улиц, где люди могли бы не только комфортно жить и работать, но еще и полноценно отдыхать. <...> Пилотным проектом в этом направлении стала улица Вайнера в Екатеринбурге, концепция реновации которой была презентована на днях", - отметили в пресс-службе.

Этот проект, по данным АСИ, уникален в масштабах страны по нескольким причинам. Во-первых, он делается по методу соучаствующего проектирования, опираясь на стандарт вовлечения жителей в решение вопросов развития городской среды, который разработан АСИ и утвержден Минстроем РФ в 2020 году. Во-вторых, это первый подобный кейс в контексте изменения "арбатов" в российских мегаполисах. "Ожидается, что Вайнера станет образцом не только для всего пешеходного центра Екатеринбурга - этот опыт будет тиражироваться в других региональных столицах", - сказали в пресс-службе.

В концепции заложено многосценарное использование каждого квадратного метра улицы, запроектировано разведение потоков людей: на ведущие к торговых зонам и центральный - прогулочный. Предусмотрено размещение новых функциональных зон - летних веранд ресторанов, сцены, а также объектов временной инфраструктуры для ярмарок и концертов, сделано максимально возможное озеленение. Также в проекте есть раздел об использовании прилегающих территорий - переулков и улочек.

"Это первый в городе проект, где предлагается создать дополнительный наземный пешеходный переход. А для существующего подземного найти более подходящего арендатора, например, ресторатора, который бы ответственно относился к этому пространству", - рассказал один из авторов концепции, координатор "Открытого консорциума" и руководитель Plotinka Buro Илья Полянских, слова которого привела пресс-служба. Он подчеркнул, что в подборе решений для реновации торгово-пешеходной улицы столицы Урала команда опиралась на лучший мировой опыт.

В одном из особняков, расположенных на улице Вайнера, весной 2022 года откроется креативный кластер, который, как ожидается, станет мощной точкой притяжения в центральном районе Екатеринбурга. Команда "Уральский авангард", в которой участвует сооснователь музыкальной группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, планирует организовать в старинном здании творческий и IT-коворкинг, студию звукозаписи, образовательный и продюсерский центры, а также магазин, где будут продавать товары местные ремесленники.

Креативное пространство создадут в рамках федеральной программы Rurban Creative Lab, цель которой - оживить в российских регионах заброшенные здания и промзоны, передав их представителям креативного бизнеса, рассказали в АСИ.

Сохранение и улучшение

Одним из ключевых элементов большинства российских городов являются центральные торговые улицы, которые очень привлекают туристов. Отчасти это связано с тем, что они сохранили исторический облик: там находятся старинные купеческие дома, торговые здания и другие примечательные архитектурные объекты.

"Такая историческая застройка, как правило, складывалась десятилетиями. И, на наш, взгляд сейчас очень важно создать определенный подход к этим торговым улицам", - отметила директор Центра практик качества жизни АСИ Татьяна Журавлева, которую также цитирует пресс-служба.

По ее словам, подход заключается в сохранении того архитектурно-исторического наследия, которое дошло до наших дней, а также в улучшении визуальной составляющей - в первую очередь с центральных торгово-пешеходных улиц следует убрать избыточную рекламу, непонятные конструкции и остальные лишние элементы.

"Огромную роль здесь играет благоустройство. Также необходимо организовать точки притяжения - локальные творческие пространства, креативные и культурные кластеры, музеи, актуальные торговые помещения. Безусловно, жители этих улиц должны непосредственно участвовать в их развитии. Нужно учитывать их проблемы и оперативно решать вопросы, связанные с трафиком, шумом и прочими неудобствами, которые могут возникнуть", - считает руководитель проектов Центра практик качества жизни АСИ Илья Токарев.