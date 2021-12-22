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"Газпром нефть" в 2022 году планирует на 50% нарастить число скважин, где идет бурение

Глава дирекции по добыче отметил, что компания даже в период наиболее острой фазы кризиса 2020 года не прекращала работу по трудноизвлекаемым запасам

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" в 2022 году планирует на 50% нарастить число скважин, на которых идет бурнение. Об этом в интервью журналу "Газпром" сказал глава дирекции по добыче "Газпром нефть" Сергей Доктор.

"Газпром нефть" планирует в 2022 году увеличить свою активность в сфере бурения относительно 2021 года на 50%. Мы уже подобрали и обсчитали все необходимые скважины. Нам, наверное, проще, чем некоторым другим компаниям, так как за последние пять лет мы достигли уникального для отрасли коэффициента успешности бурения, подняв его до 98%", - заметил он.

Доктор также заметил, что компания даже в период наиболее острой фазы кризиса 2020 года не прекращала работу по трудноизвлекаемым запасам. "В нашем инвестиционном портфеле трудноизвлекаемые запасы занимают более 80%, а в общей добыче - свыше 40%", - заметил он.

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