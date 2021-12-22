Роднянского включили в список 500 наиболее влиятельных людей в индустрии по версии Variety

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Продюсер Александр Роднянский стал единственным представителем России в рейтинге 500 наиболее влиятельных людей в мировой индустрии, который публикует международный журнал Variety. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе кинокомпании "Нон-стоп продакшн".

"Александр Роднянский попадает в рейтинг Variety пятый год подряд, в 2021 году является в нем единственным представителем России, соседствуя с коллегами из США, Великобритании, Китая и Европы", - отметили в компании. Также в рейтинг вошли Роберт Чапек, CEO - The Walt Disney Company, продюсер и шоураннер Шонда Раймс и многие другие.

Среди заслуг Роднянского в 2021 году издание отмечает драму "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, которая удостоилась главного приза программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, анимационный фильм "Найти Анну Франк" Ари Фольмана, также показанный на фестивале во внеконкурсной секции, картину "Мама, я дома" Владимира Битокова, участвовавшую в Венецианском кинофестивале.

Журнал упоминает эксклюзивную сделку Роднянского с Apple TV+. Компания продюсера "AR Content" заключила соглашение с международной онлайн-платформой о стратегическом партнерстве - на создание сериалов "на стыке различных культур и языков". В разработке у него также находятся международные проекты, среди которых сериал "Красная радуга" Андрия Пареха и фильм Годфри Реджио "NEOOONOWWW", где сопродюсером Роднянского выступает Стивен Содерберг.