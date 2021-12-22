Shell заинтересована участвовать в новых СПГ проектах на Дальнем Востоке

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Концерн Shell готов рассматривать участие в новых СПГ-проектах в России, так как видит потенциал роста спроса на газ в Азии. Об этом в интервью ТАСС сообщила глава Shell в России Екатерина Грушецкая.

Россия обладает 19% мировых остаточных запасов газа и при этом занимает только 8% мирового объема производства сжиженного природного газа (СПГ), отметила она. По прогнозам Shell, к 2040 году спрос на СПГ достигнет примерно 700 млн тонн в год, что почти вдвое выше уровня 2020 года. При этом 75% этого роста будет сосредоточено в Азии, в непосредственной близости к российской сырьевой базе, сказала Грушецкая.

"В этом смысле мы бы хотели участвовать в таких проектах на Дальнем Востоке, потому что азиатский рынок, безусловно, испытывает потребность в этом энергоресурсе", - сообщила глава Shell в России, отметив при этом, что компанию могут заинтересовать потенциально и другие регионы страны, не только Дальний Восток.

В настоящее время Shell принадлежит 27,5% в первом российском СПГ-проекте "Сахалин-2", которым она управляет в партнерстве с "Газпромом" (50% плюс одна акция), а также японскими Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).