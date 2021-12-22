Shell заявила об отсутствии прогресса в переговорах по расширению проекта "Сахалин-2"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Переговоры о расширении ресурсной базы для проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2" продолжаются, но прогресса в них пока нет.

Об этом в интервью ТАСС сообщила глава концерна Shell в России Екатерина Грушецкая.

"Мы над этим работаем, но прогресса в этих переговорах пока нет. Сейчас в первую очередь стоит вопрос о заполнении двух существующих линий завода СПГ", - сказала она.

Строительство третьей линии на СПГ-заводе позволило бы увеличить его мощности до 15 млн тонн в год с нынешних 9,6 млн тонн. Однако для этого требуется сырьевая база, поиски которой ведутся уже несколько лет.