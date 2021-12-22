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Пандемия COVID-19

Shell назвала среди причин выхода из "Меретояханефтегаза" макроэкономику и пандемию

Глава компании в России Екатерина Грушецкая заявила, что "на фоне сдвижки сроков пришлось принять решение о выходе из проекта"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Причиной выхода Shell из незавершенной сделки с "Газпром нефтью" по созданию СП "Меретояханефтегаз" весной 2020 года стали неблагоприятные макроэкономические условия и пандемия. Об этом в интервью ТАСС сказала глава Shell в России Екатерина Грушецкая.

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Глава Shell в России:

"Меретояханефтегаз" - это особый случай, когда, к сожалению, сложилась не очень благоприятная обстановка для завершения сделки, так как проработка шла в период пандемии. Кроме того, наложились неблагоприятные макроэкономические факторы. К сожалению, в таких условиях и на фоне сдвижки сроков нам пришлось принять решение о выходе из проекта", - пояснила она, отвечая на соответствующий вопрос.

"Газпром нефть" и Shell еще в 2019 году договорились создать совместное предприятие на базе Меретояханефтегаз в Ямао-Ненецком автономном округе для освоения ресурсов в 1,1 млрд тонн. Предполагалось, что компании будут владеть долями в СП на паритетной основе. Однако завершение сделки откладывалось по решению правительственной комиссии по иностранным инвестициям, которая требовала прояснить технические и экономические моменты партнерства.

Весной 2020 года Shell объявила о выходе из проекта. Осенью 2021 года "Газпром нефть" привлекла в СП на базе "Меретояханефтегаз" российскую компанию "Лукойл".

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РоссияПандемия COVID-19
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