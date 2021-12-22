В Омской области и Красноярском крае в 2021 году выросла доля МСП

НОВОСИБИРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) выросло в Омской области в 2021 году благодаря принятым в период пандемии мерам поддержки на 7% - до 247 тыс. человек, а рост налоговых отчислений от этой сферы бизнеса составил почти 22%, рассказала в среду в пресс-центре ТАСС министр экономики региона Анна Негодуйко. В Красноярском крае, по словам руководителя агентства развития МСП региона Татьяны Бочаровой, число субъектов МСП увеличилось на 3%.

"В совокупности федеральные и региональные меры позволили нам удержать и количество занятых в бизнесе, и количество самих субъектов. В этом году мы уже видим, что у нас не просто сохранение, у нас численность занятых увеличилась в малом бизнесе практически на 7%, до 247 тыс. человек", - сказала Негодуйко.

Она добавила, что по итогам 11 месяцев налоговые отчисления субъектов МСП в консолидированный бюджет увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5 млрд, или почти 22%, до 13,7 млрд рублей. В пресс-службе омского министерства экономики ТАСС уточнили, что в регионе действуют пониженные ставки по УСН и налогу на имущество, выдавались субсидии в сфере социального предпринимательства, гранты соцпредпринимателям, начинающий предпринимателям предоставлялась льготная аренда и оказывалась помощь в выходе на зарубежные рынки. Также омские предприниматели по программе льготных займов "Антивирус" могут получить кредит до 1,5 млн рублей под 4% годовых.

По словам руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяны Бочаровой, ситуация в МСП в текущем году значительно отличается от прошлогодней. "Мы прошли тот спад, который был вызван пандемией <...>. У нас 60 тыс. самозанятых зарегистрировано, у нас 104 тыс. субъектов МСП, на начало года было всего лишь 101 тыс.", - сказала Бочарова.

Она добавила, что обороты малого и среднего бизнеса в этом году превысили показатель прошлого года, но не назвала абсолютные цифры. Она также добавила, что в ближайшее время будет принят очередной, пятый пакет мер поддержки бизнеса. "За два пандемийных года мерами поддержки воспользовались более 50 тыс. предпринимателей на общую сумму 13 млрд рублей", - подчеркнула она.