Завод по производству смартфонов Apple в Индии закрылся после протестов рабочих

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 декабря. /ТАСС/. Завод тайваньской компании Foxconn India на юге Индии закрылся до воскресенья, 26 декабря. Об этом сообщила в среду газета The Indian Express.

По сведениям издания, Foxconn India в южном индийском штате Тамилнад приостановил работу после протестов рабочих из-за массового отравления в местной столовой. "Завод закрыт с прошлой субботы и не будет работать до следующего воскресенья", - приводит издание слова источника в управлении промышленной безопасности и здоровья штата.

Foxconn India находится в 40 км от административного центра Тамилнада, города Ченнаи. На прошлой неделе десятки рабочих завода на несколько часов блокировали шоссе Ченнаи - Бангалор после того, как стало известно о пищевом отравлении 150 сотрудников завода в столовой общежития.

На заводе Foxconn India собираются модели iPhone 12, а также производятся некоторые устройства для китайской компании Xiaomi. По оценкам экспертов, закрытие завода в Ченнаи не будет иметь последствий как для Apple, так и для Xiaomi.