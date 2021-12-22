Власти Сахалинской области сообщили, что проблема с доставкой грузов решена

ТАСС, 22 декабря. Власти Сахалинской области заявили о решении проблемы с доставкой грузов на остров, возникшей из-за глобального кризиса логистики, за полтора месяца в регион доставили 10 тыс. контейнеров. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

В начале осени на смещение сроков доставки грузов повлиял глобальный кризис логистики - грузы перенаправляют с Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в портах столицы Приморья скопились контейнеры для дальневосточных регионов - Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области.

"В решении вопроса участвовали президент РФ Владимир Путин, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. За последние полтора месяца в островной регион доставили 10 тыс. контейнеров. До конца декабря предстоит доставить еще более 1,5 тыс. <...> По информации судоходных компаний, осуществляющих морскую перевозку контейнеров из портов Приморского края в Сахалинскую область, проблема с доставкой грузов решена", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев, слова которого приводятся в сообщении, судоходные компании поставили дополнительный морской транспорт большей вместимости и увеличили количество рейсов, а порт Корсаков был переведен на круглосуточный режим работы. Также здесь выделили резервные складские емкости для контейнеров. Было сформировано расписание и усовершенствована схема выгрузки и погрузки контейнеров, это позволило сократить сроки простоя подходящих судов на рейде с 3 до 1,5 суток.

"По поручению губернатора Валерия Лимаренко бизнесу оказывали поддержку. Предприниматели, столкнувшиеся с проблемой задержки груза из Приморского края, могли заполнить специальную форму. В ней указывались полные данные об объемах груза, точке отправления и пункте назначения. Затем специалисты областного Минтранса отрабатывали каждую заявку. Также был разработан интернет-портал по отслеживанию контейнеров", - говорится в сообщении.

Сейчас доставку на остров ожидают 900 20-футовых контейнеров, это показатели в пределах среднегодовых значений, норма загрузки порта - 1,5 тыс. контейнеров. Также, проанализировав практику последних лет, Минтранс пришел к выводу, что в зимний период возможны задержки из-за ухудшения погоды, поэтому создан оперативный штаб, отметила пресс-служба.