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Мишустин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Премьер-министр отметил, что Россия одна из лидеров по поставке электроэнергии на мировой рынок

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником и отметил, что Россия является одним из лидеров по поставке электроэнергии на мировой рынок. Телеграмма опубликована на сайте кабмина в среду.

"Россия - крупнейшая энергетическая держава. Страна, которая обладает уникальной энергосистемой, является одним из лидеров по выработке электроэнергии и поставке ее на мировой рынок. Это результат вашего огромного труда, профессионализма. Каждый из вас делает все, чтобы энергетическая система страны действовала надежно", - говорится в телеграмме.

Премьер добавил, что от этого зависит рост экономики страны, работа промышленности и сельского хозяйства, транспорта, больниц, поликлиник, а также повышение уровня жизни миллионов россиян и обеспечение энергетической безопасности государства. По его словам, электроэнергетическая отрасль сегодня динамично развивается, вводит в строй новые мощности генерации, линии электропередачи и трансформаторные подстанции. Кроме того, она решает масштабные задачи, направленные на модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры, дальнейшее развитие единой энергосистемы, считает глава кабмина. Также Мишустин отметил, что эта отрасль осуществляет переход к энергетике нового поколения, основанной на цифровых и экологически безопасных технологиях, ресурсосберегающих решениях, эффективном использовании традиционных и возобновляемых источников.

"Уверен, что мастерство, опыт, преданность профессиональным традициям помогут вам осуществить намеченные планы, добиться новых успехов. Благодарю работников и ветеранов энергетики за вклад в развитие страны. Желаю всем вам удачи, крепкого здоровья и благополучия", - добавил премьер-министр.

День энергетика отмечается в России 22 декабря.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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