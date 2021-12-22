"Россети" запустили четыре энергообъекта в разных регионах России в день энергетика

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" ввела в работу четыре энергообъекта в Новой Москве, Ростовской области, а также на Урале и в Сибири. Церемония запуска подстанций в режиме видео-конференц-связи прошла с участием вице-премьера РФ Александра Новака, генерального директора компании "Россети" Андрея Рюмина и руководителей сетевых организаций, говорится в сообщении компании.

День энергетика отмечается в России 22 декабря.

Подстанция 110 кВ "Полевая" в Ростовской области ("Россети Юг") построена с нуля. Она обеспечит выдачу 120 МВт мощности новой Марченковской ветроэлектростанции. Две другие подстанции - 110 кВ "Горный Щит" ("Россети Урал") и "Бенжереп-2" ("Россети Сибирь") прошли глубокую модернизацию, они участвуют в электроснабжении Екатеринбургской агломерации и Новокузнецкого района Кузбасса. Подстанция 220 кВ "Лесная" ("Россети Московский регион"), один из опорных центров питания Новой Москвы, прошла первый этап реконструкции, что позволит закрыть вопрос о дефиците мощности в радиусе 20 км в минимум на пять лет.

Как отмечают "Россети", более 95% оборудования, установленного на энергообъектах, - отечественного производства, включая современное силовое и коммутационное оборудование, микропроцессорные защиты. Также реализованы удаленная наблюдаемость и интеллектуальный учет электроэнергии.

На церемонии пуска Александр Новак подчеркнул, что подстанции обеспечивают электроснабжение десятков тысяч жителей, промышленные и социально значимые объекты. В ходе реализации проектов были использованы передовые технологии и оборудование. В результате повысится надежность и качество электроснабжения, появится возможность для подключения новых потребителей, сказал он.

"Группа "Россети" стремится развиваться опережающими темпами, учитывая текущие и будущие потребности клиентов. Наш приоритет - единые стандарты, подходы и высокое качество услуг на всей территории присутствия. В день энергетика мы вводим в работу объекты в разных частях страны. У новых питающих центров разные задачи, но есть общая черта - в каждом из проектов были применены актуальные решения, которые гарантируют высокий уровень надежности и эффективности передачи электроэнергии потребителям", - сказал Андрей Рюмин, слова которого приводятся в сообщении компании.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ.

Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.