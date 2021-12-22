Польша возложила на Россию вину за рекордные цены на газ в Европе

ВАРШАВА, 22 декабря. /ТАСС/. Поставки энергии потребителям в Польше продолжаются в необходимом объеме, несмотря на "экстремальную ситуацию" на газовом рынке, вызванную, как считают в Варшаве, действиями России. Об этом заявил в среду представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире Польского радио .

"Энергия, электричество поставляется всем потребителям в Польше в таких объемах, которые необходимы", - сказал он. При этом представитель правительства признал, что текущие условия "достаточно серьезны, если не сказать экстремальны". "Мы находимся в ситуации, когда энергетический кризис фактически имеет не только европейский, но и глобальный уровень", - отметил он.

Как утверждал Наимский, РФ ограничила поставки газа получателям в Европе. "Они не высылают газ, который необходим получателям в Европе свыше минимальных поставок по контрактам, что спровоцировало экстремальный рост цен этого сырья. Это форма давления, которую российская сторона использует в отношении прежде всего Германии, а также Европейской комиссии, добиваясь согласия на запуск газопровода "Северный поток - 2", - заявил он.

На фоне снижения прокачки через трубопровод Ямал - Европа и новостей о возможном похолодании цена газа в Европе в ходе биржевых торгов 21 декабря побила несколько исторических рекордов и вплотную приближалась к $2200 за 1 тыс. куб. м.

Совпадение факторов

Обвинения в адрес России в связи с энергетическим кризисом в Европе неоднократно звучали минувшей осенью, когда спотовые цены на газ стали стремительно расти и почти достигли $2 тыс. за тыс. куб. м. По мнению наблюдателей, кризис вызван комплексом факторов. Один из них - взрывной рост спроса на газ в Азии, который вызвал рост котировок на азиатском рынке, а также отток поставок с европейского направления. Ухудшило ситуацию и то, что в Европе снизилась доля ветряной генерации. Однако основной причиной высокой волатильности на газовом рынке оказался низкий уровень заполненности газовых хранилищ.

13 октября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что "даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу". Ранее Путин подчеркивал, что "Газпром" ни разу не отказывался увеличивать поставки газа в Европу при наличии соответствующих заявок.