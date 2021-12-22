Дума приняла закон об основах семеноводства

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который устанавливает правовые основы деятельности по производству, хранению, реализации, транспортировке и использованию семян растений, а также по их ввозу и вывозу из РФ.

Документ вводит более 40 понятий, среди которых "семена", "производство семян сельскохозяйственных и лесных растений", "сельскохозяйственные растения", "гибрид", "сорт", "показатели сортовых качеств семян", "сортовая идентификация". Минсельхоз России при этом наделяется новыми полномочиями, в том числе по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области семеноводства, утверждению порядка введения временных ограничений на ввоз в РФ семян или установления дополнительных требований к их ввозу.

Документ также предполагает создание государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию, в котором будут в том числе представлены сведения о сортах или гибридах, прошедших испытания, показавших преимущество по сравнению с лучшим возделываемым в соответствующем регионе сортом или гибридом, принимаемым за стандарт.

Формировать реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, будет Минсельхоз. За внесение сведений в реестр предлагается взимать пошлину. Для исключения поступления на рынок фальсифицированных семян будет создана федеральная государственная информационная система в области семеноводства сельскохозяйственных растений (ФГИС "Семеноводство").

Новые нормы также обязывают оформлять удостоверения о качестве семян сельскохозяйственных растений, документ должен выдаваться аккредитованными органами инспекции по заявкам физлиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц, оплачиваться он будет за счет средств заявителей. В то же время на территорию РФ запрещается ввозить и использовать для посева семена, содержащие генно-инженерно-модифицированные организмы, за исключением семян, используемых для экспертиз и научно-исследовательских работ.

Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2023 года.